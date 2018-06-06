В Пермском крае суд запретил больнице продавать бахилы по 5 рублей

В Пермском крае суд запретил Очерской центральной районной больнице продавать бахилы пациентам.

Ранее в медучреждении прошла проверка, которая показала, что в детском отделении поликлиники был ограничен вход в некоторые кабинеты: в них нельзя пройти посетителям без бахил, которые продавались по 5 рублей в регистратуре.

Данный факт является нарушением установленных требований СанПиН, сообщили в пресс-службе УФССП России по Пермскому краю.

Приставы вручили главному врачу постановление о возбуждении исполнительного производства. Руководство больницы в кратчайшие сроки выполнило требования, устранив все нарушения.

Напомним, до 2019 года в крае предполагается возвести 7 новых детских медучреждений. Пять новых детских поликлиник появится в Перми, по одной — в Соликамске и Кудымкаре. В этом году уже начато строительство двух детских поликлиник в Кировском и Орджоникидзевском районах Перми.

