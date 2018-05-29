Новая детская поликлиника в Перми сможет обслуживать 350 человек в смену

Современная детская поликлиника появится в Свердловском районе Перми в 2019 году.

Объект будет возводиться по адресу ул. Лодыгина, 47а, и ул. Емельяна Ярославского, 5. В рамках проекта предусмотрено строительство 3-этажного здания площадью более 5 тыс. кв. м. Планируемая пропускная способность поликлиники — 350 человек в смену.

Работы по строительству поликлиники будут производиться в два этапа в течение года. Начальная цена контракта по аукциону составляет более 216 млн рублей, сообщили в пресс-службе губернатора Пермского края.

Напомним, до 2019 года в крае предполагается возвести 7 детских медучреждений. Пять новых детских поликлиник появится в Перми, по одной — в Соликамске и Кудымкаре. В этом году уже начато строительство двух детских поликлиник в Кировском и Орджоникидзевском районах Перми.