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Власти Чувашии выбрали заместителя министра экологии

15:44, 06.06.2018
Власти Чувашии выбрали заместителя министра экологии
Фото: gov.cap.ru

Власти Чувашии подвели итоги конкурса на замещение должности замминистра природных ресурсов и экологии республики. Его победителем стал начальник отдела министерства Николай Косулин.

Кроме него документы на должность подал Николай Судаков, передает пресс-служба правительства республики.

Косулина же рекомендовано включить в кадровый резерв.

Напомним, что в середине мая глава Чувашии Михаил Игнатьев освободил министра информационной политики и массовых коммуникаций Александра Иванова от должности. Одновременно с этим Иванов стал министром образования и молодежной политики региона.

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