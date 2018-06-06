Власти Чувашии выбрали заместителя министра экологии

Власти Чувашии подвели итоги конкурса на замещение должности замминистра природных ресурсов и экологии республики. Его победителем стал начальник отдела министерства Николай Косулин.

Кроме него документы на должность подал Николай Судаков, передает пресс-служба правительства республики.

Косулина же рекомендовано включить в кадровый резерв.

Напомним, что в середине мая глава Чувашии Михаил Игнатьев освободил министра информационной политики и массовых коммуникаций Александра Иванова от должности. Одновременно с этим Иванов стал министром образования и молодежной политики региона.