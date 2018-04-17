Новости общества

20:01 МСК
Новости раздела
Общество

Минтруд РФ предложил увеличить размер пособия по безработице до прожиточного минимума

20:20, 17.04.2018
Минтруд РФ предложил увеличить размер пособия по безработице до прожиточного минимума
Фото: pixabay.com

Министерство труда РФ предложило увеличить максимальный размер пособия по безработице до прожиточного минимума трудоспособного населения.

Как передает РБК со ссылкой на сообщение ведомства, для этого предлагается изменить условия и сроки выплаты пособия по безработице.

Так, предлагается сократить период выплаты пособия с 12 до шести месяцев для граждан, уволенных по любым основаниям, при условии, если они работали до этого не менее полугода (26 недель), а после увольнения не смогли найти работу в течение года. Для всех остальных Минтруд предлагает сократить срок выплаты пособия по безработице с 12 до трех месяцев.

Ранее сообщалось, что число безработных России с 4 по 11 апреля снизилось на 0,9%.

Общество
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Live pic Видеотрансляция VIII расширенное заседания Совета по предпринимательству при Президенте Республики Татарстан