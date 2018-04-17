Минтруд РФ предложил увеличить размер пособия по безработице до прожиточного минимума

Министерство труда РФ предложило увеличить максимальный размер пособия по безработице до прожиточного минимума трудоспособного населения.

Как передает РБК со ссылкой на сообщение ведомства, для этого предлагается изменить условия и сроки выплаты пособия по безработице.

Так, предлагается сократить период выплаты пособия с 12 до шести месяцев для граждан, уволенных по любым основаниям, при условии, если они работали до этого не менее полугода (26 недель), а после увольнения не смогли найти работу в течение года. Для всех остальных Минтруд предлагает сократить срок выплаты пособия по безработице с 12 до трех месяцев.

Ранее сообщалось, что число безработных России с 4 по 11 апреля снизилось на 0,9%.