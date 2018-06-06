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В РЖД отказались от консервации вагонного депо в Нижегородской области

14:04, 06.06.2018
В РЖД отказались от консервации вагонного депо в Нижегородской области
Фото: mintrans.government-nnov.ru

Власти Нижнего Новгорода смогли убедить руководство ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) отказаться от консервации вагонно-ремонтного депо Шахунья. Соответствующий приказ был подписан 4 июня.

Решение в РЖД было принято после личной встречи губернатора области Глеба Никитина и президента компании Олега Белозерова.

Как сообщает пресс-служба Минтранса региона, инициативная группа работников предприятия и местного муниципалиета направила главе области письмо с просьбой вмешаться в ситуацию с консервацией депо и оказать содействие в возможности сохранения его деятельности.

Напомним, что сегодня стало известно и об отказе от консервации Нижегородского ипподрома.

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