В РЖД отказались от консервации вагонного депо в Нижегородской области

Власти Нижнего Новгорода смогли убедить руководство ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) отказаться от консервации вагонно-ремонтного депо Шахунья. Соответствующий приказ был подписан 4 июня.

Решение в РЖД было принято после личной встречи губернатора области Глеба Никитина и президента компании Олега Белозерова.

Как сообщает пресс-служба Минтранса региона, инициативная группа работников предприятия и местного муниципалиета направила главе области письмо с просьбой вмешаться в ситуацию с консервацией депо и оказать содействие в возможности сохранения его деятельности.

Напомним, что сегодня стало известно и об отказе от консервации Нижегородского ипподрома.