«Российские ипподромы» отменили приказ о консервации ипподрома в Нижнем Новгороде

АО «Российские ипподромы» отменило приказ о консервации Нижегородского ипподрома. Власти области намерены оказать поддержку объекту.

«Сейчас АО ведет переговоры с АКБ «Пересвет» по заключению мирового соглашения во избежание процедур банкротства», — приводит пресс-служба правительства Нижегородской области слова министра имущественных и земельных отношений региона Сергея Баринова.

Он отметил, что ипподром в Нижнем Новгороде включен в проект долгосрочной программы развития АО «Росипподромы», которая находится на согласовании в Правительстве РФ.

Министр также обратил внимание, что в настоящее время с коневладельцами решен вопрос о дальнейшем размещении лошадей на ипподроме.

Ранее сообщалось, что «Российские ипподромы» решили законсервировать объект в Нижнем Новгороде. Одной из причин стали нарушения пожарной безопасности, на устранение которых требовалось 2,5 млн рублей.