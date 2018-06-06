«Российские ипподромы» отменили приказ о консервации ипподрома в Нижнем Новгороде
АО «Российские ипподромы» отменило приказ о консервации Нижегородского ипподрома. Власти области намерены оказать поддержку объекту.
«Сейчас АО ведет переговоры с АКБ «Пересвет» по заключению мирового соглашения во избежание процедур банкротства», — приводит пресс-служба правительства Нижегородской области слова министра имущественных и земельных отношений региона Сергея Баринова.
Он отметил, что ипподром в Нижнем Новгороде включен в проект долгосрочной программы развития АО «Росипподромы», которая находится на согласовании в Правительстве РФ.
Министр также обратил внимание, что в настоящее время с коневладельцами решен вопрос о дальнейшем размещении лошадей на ипподроме.
Ранее сообщалось, что «Российские ипподромы» решили законсервировать объект в Нижнем Новгороде. Одной из причин стали нарушения пожарной безопасности, на устранение которых требовалось 2,5 млн рублей.ОбществоСпорт
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