Жозе Моуриньо: «Россия выйдет из группы со второго места и встретится с Испанией»

В стартовом выпуске своей авторской программы «Jose Mourinho: Inside crystal football» на российском телеканалe «Russia Today» главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» оценил шансы на выход из групп всех 32 сборных.

Для российской команды португалец предсказал выход из группы со второй строчки. А в 1/8 финала, по версии Моуриньо, россиянам предстоит сразиться с лучшей командой группы B — испанцами.

Россия займет второе место, и решающий матч пройдет между Россией и Египтом. Домашняя команда встретится с лучшей командой группы B, Испанией. Сложнейший матч, прокомментировал свой прогноз Жозе Моуриньо в эфире RT.

Напомним, что Моуриньо подписал контракт с российским каналом RT в марте. По информации английской прессы, RT согласился заплатить «особенному» 1,71 миллиона фунтов всего за четыре дня его работы. Таким образом, за каждый день своих экспертных оценок Моуриньо заработает около 425 тыс. фунтов.