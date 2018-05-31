Татарстанские коммунальщики просрочили платежи за газ в размере 528 миллионов рублей

С начала года просроченная задолженность организаций коммунального комплекса за газ составила 528 млн рублей (на 39 млн рублей меньше, чем в 2017-м). Просроченная задолженность сохраняется в 16 муниципальных районах.

Долги за электроэнергию составили 180 млн рублей, за год задолженность снизилась на 26 млн рублей. Однако она сохраняется в 26 муниципалитетах.

Только в Набережных Челнах задолженность уменьшается. В целом, по республике ситуация обратная — долги растут, говорится в докладе об итогах отопительного сезона.

Напомним, задолженность населения перед управляющими компаниями по оплате ЖКУ составила 5,48 млрд рублей.