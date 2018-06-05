Новости общества

17:03 МСК
Новости раздела
Общество

Главой Воткинска избран замруководителя района Заметаев

14:59, 05.06.2018
Главой Воткинска избран замруководителя района Заметаев
Фото: votray.ru

Депутаты гордумы Воткинска выбрали нового главу администрации города. Им стал замглавы Воткинского района по экономике Алексей Заметаев.

Сегодня на внеочередной сессии гордумы три кандидата представили свои программы развития города, передает пресс-служба администрации Воткинска.

Конкурентами Заметаева выступали Антон Гусев и Юрий Захаров.

Нового главу Воткинска поздравил руководитель администрации главы и Правительства Удмуртии Сергей Смирнов.

ОбществоВласть Удмуртия
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты

Спецпроекты

Рекомендуем