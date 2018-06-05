Главой Воткинска избран замруководителя района Заметаев
Депутаты гордумы Воткинска выбрали нового главу администрации города. Им стал замглавы Воткинского района по экономике Алексей Заметаев.
Сегодня на внеочередной сессии гордумы три кандидата представили свои программы развития города, передает пресс-служба администрации Воткинска.
Конкурентами Заметаева выступали Антон Гусев и Юрий Захаров.
Нового главу Воткинска поздравил руководитель администрации главы и Правительства Удмуртии Сергей Смирнов.ОбществоВласть Удмуртия
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