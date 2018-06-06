В Уфе на ремонт трамвайных путей требуется 12 миллиардов рублей

Мэр Уфы Ирек Ялалов рассказал, что на ремонт трамвайных путей в Уфе требуется 12 млрд рублей. Власти города уже вышли с предложениями на инвестфонды и правительство Башкирии.

«Задача стоит очень сложная перед мэрией города, потому что создание современного каркаса транспортной системы стоит десятки миллиардов рублей», — цитирует пресс-служба администрации Уфы ответ Ялалова, который он дал на вопрос о том, «вымрут» ли в столице РБ трамваи и троллейбусы.

Он рассказал, что с того момента, как трамвайные пути убрали с проспекта Октября, пассажиропоток электротранспорта уменьшился в два раза. Сегодня трамваи и троллейбусы осуществляют 65 тысяч поездок в сутки.

Напомним, что директор МУП «Управление электротранспорта Уфы» (МУЭТ) Аскар Фазлыев написал заявление об уходе. За последнее время трамваи и троллейбусы столицы РБ несколько раз останавливались из-за отключения электроэнергии. Причиной стали долги предприятия.