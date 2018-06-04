Глава уфимского управления электротранспорта попросил отставки

Директор МУП «Управление электротранспорта Уфы» (МУЭТ) Аскар Фазлыев написал заявление об уходе. Он займет должность замглавы администрации Калининского района Уфы.

Фазлыев будет курировать вопросы экономики, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источник.

Напомним, что за последнее время управление электротранспорта несколько раз вызывало негативную реакцию. На прошлой неделе в столице Башкирии вновь встали трамваи и троллейбусы. Причиной явились долги МЭУТ перед энергетиками. Власти города хотят перейти на новую систему оплаты энергии.