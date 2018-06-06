Устойчивость Саратовской области упала после суда над диабетиками-«инагентами» и закрытия «Саравиа»

Саратовская область находится на предпоследнем месте в группе со средней политической устойчивостью. Такие выводы сделали аналитики фонда «Петербургская политика».

За май регион потерял 0,2 балла. Согласно отчету, негативными событиями, повлиявшими на рейтинг, стали, в частности, признание организации диабетиков иностранным агентом, а также отмена рейсов авиакомпании «Саратовские авиалинии».

Лидером рейтинга, то есть регионом с максимальной устойчивостью, стала Белгородская область с 8,7 баллами. На втором месте — Калужская область (8,5 баллов). Замыкает тройку лидеров Ленинградская область (8,4 балла).

Напомним, в рейтинге влияния глав регионов за май 2018 года губернатор Саратовской области Валерий Радаев занял 15-ю позицию.



