В Саратове организацию диабетиков признали иностранным агентом

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Фрунзенский районный суд в Саратове 27 мая признал иностранным агентом региональную общественную организацию инвалидов, страдающих сахарным диабетом.

Дело рассматривалось с января 2018 года. Причиной для проверки стало заявление студента местного медуниверситета Никиты Смирнова, передает интернет-газета «Четвертая Власть». Было установлено, что организация имеет признаки политической деятельности и существует за счет иностранных фармацевтических компаний. По версии гособвинения, общий объем зарубежного финансирования составил 715 тысяч рублей.

В итоге суд признал общественную организацию инвалидов иностранным агентом. В качестве наказания был назначен штраф в размере 300 тысяч рублей.