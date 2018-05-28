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В Саратове организацию диабетиков признали иностранным агентом

16:50, 28.05.2018
В Саратове организацию диабетиков признали иностранным агентом
Фото: pixabay

Фрунзенский районный суд в Саратове 27 мая признал иностранным агентом региональную общественную организацию инвалидов, страдающих сахарным диабетом.

Дело рассматривалось с января 2018 года. Причиной для проверки стало заявление студента местного медуниверситета Никиты Смирнова, передает интернет-газета «Четвертая Власть». Было установлено, что организация имеет признаки политической деятельности и существует за счет иностранных фармацевтических компаний. По версии гособвинения, общий объем зарубежного финансирования составил 715 тысяч рублей.

В итоге суд признал общественную организацию инвалидов иностранным агентом. В качестве наказания был назначен штраф в размере 300 тысяч рублей.

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