X5 Retail Group завершила покупку магазинов «Полушка» в Башкирии

X5 Retail Group закрыла сделку по покупке компании «Уфимский гастроном», развивавшей сеть магазинов «Полушка» в Башкирии. Сумма сделки не разглашается.

На базе 99 магазинов сети будут открыты универсамы «Пятерочка», сообщает пресс-служба компании.

В сеть вошли объекты в Уфе, Салавате, Нефтекамске, Октябрьском и Стерлитамаке. Из них 59 находятся в собственности, а остальные — в долгосрочной аренде.

Напомним, что ФАС одобрила сделку в конце марта. О намерении приобрести «Уфимский гастроном» ретейлер сообщал в январе этого года.