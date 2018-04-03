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X5 Retail Group завершила покупку магазинов «Полушка» в Башкирии

11:56, 03.04.2018
X5 Retail Group завершила покупку магазинов «Полушка» в Башкирии
Фото: wikimedia.org/Schekinov Alexey

X5 Retail Group закрыла сделку по покупке компании «Уфимский гастроном», развивавшей сеть магазинов «Полушка» в Башкирии. Сумма сделки не разглашается.

На базе 99 магазинов сети будут открыты универсамы «Пятерочка», сообщает пресс-служба компании.

В сеть вошли объекты в Уфе, Салавате, Нефтекамске, Октябрьском и Стерлитамаке. Из них 59 находятся в собственности, а остальные — в долгосрочной аренде.

Напомним, что ФАС одобрила сделку в конце марта. О намерении приобрести «Уфимский гастроном» ретейлер сообщал в январе этого года.

БизнесРозничная торговля Башкортостан
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