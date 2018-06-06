Планируемый запрет на ввоз бензина в Казахстан связан с перенасыщением рынка

Казахстан планирует в скором времени ввести запрет на ввоз в страну бензина из России железнодорожным транспортом сроком на три месяца. Отмечается, что это связано с перенасыщением внутреннего рынка.

«В связи с вводом двух модернизированных установок на Павлодарском и Атырауском нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) количество вырабатываемого бензина казахстанскими НПЗ резко выросло. На сегодня 330 тыс. тонн бензина мы имеем в стране в остатках, что более чем в полтора раза больше, чем нам необходимо», — цитирует министра энергетики Казахстана Каната Бозумбаева ТАСС.