Казахстан может временно запретить ввоз бензина из России
Министерство энергетики Казахстана предложило запретить ввоз в страну бензина российского производства. Запрет предлагается ввести на 3 месяца.
Согласно приказу министра энергетики Каната Бозумбаева, речь идет о поставках бензина из России железнодорожным транспортом.
В случае одобрения приказа правительством департаменту развития нефтяной промышленности Минэнерго необходимо будет подготовить уведомление погранслужбе Казахстана, национальной железнодорожной компании и Министерству экономики о порядке информирования Евразийской экономической комиссии.
Проект приказа будет находиться на публичном обсуждении до 6 июня. Приказ вступит в силу после 10 дней с момента официального опубликования.
В апреле Бозумбаев заявлял, что в стране наблюдается избыток топлива.
Ранее Росстат зафиксировал трехкратное увеличение темпов роста цен на бензин. Средняя цена за литр топлива в России в апреле составила 40,31 рубля.ПромышленностьНефть
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