Казахстан может временно запретить ввоз бензина из России

Министерство энергетики Казахстана предложило запретить ввоз в страну бензина российского производства. Запрет предлагается ввести на 3 месяца.



Согласно приказу министра энергетики Каната Бозумбаева, речь идет о поставках бензина из России железнодорожным транспортом.

В случае одобрения приказа правительством департаменту развития нефтяной промышленности Минэнерго необходимо будет подготовить уведомление погранслужбе Казахстана, национальной железнодорожной компании и Министерству экономики о порядке информирования Евразийской экономической комиссии.

Проект приказа будет находиться на публичном обсуждении до 6 июня. Приказ вступит в силу после 10 дней с момента официального опубликования.

В апреле Бозумбаев заявлял, что в стране наблюдается избыток топлива.

Ранее Росстат зафиксировал трехкратное увеличение темпов роста цен на бензин. Средняя цена за литр топлива в России в апреле составила 40,31 рубля.