Суд поддержал решение ЦБ об отзыве лицензии уфимского «Уралкапиталбанка»

Арбитражный суд Москвы не поддержал требования уфимского «Уралкапиталбанка» признать недействительным решение Центробанка об отзыве лицензии у кредитной организации.

Суд счел решение регулятора законным, передает «Коммерсант». В арбитраже подчеркнули, что ЦБ неоднократно фиксировал нарушения в работе кредитной организации и выдавал предписания.

Напомним, что Центробанк отозвал лицензию на совершение банковских операций у банка «Уральский капитал» 15 февраля этого года. В январе стало известно, что башкирский предприниматель Дамир Камилов консолидировал более 91% «Уралкапиталбанка».