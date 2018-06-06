Новости экономики

11:42 МСК
Новости раздела
Экономика

Суд поддержал решение ЦБ об отзыве лицензии уфимского «Уралкапиталбанка»

10:29, 06.06.2018
Суд поддержал решение ЦБ об отзыве лицензии уфимского «Уралкапиталбанка»
Фото: google.co.in/maps/скриншот

Арбитражный суд Москвы не поддержал требования уфимского «Уралкапиталбанка» признать недействительным решение Центробанка об отзыве лицензии у кредитной организации.

Суд счел решение регулятора законным, передает «Коммерсант». В арбитраже подчеркнули, что ЦБ неоднократно фиксировал нарушения в работе кредитной организации и выдавал предписания.

Напомним, что Центробанк отозвал лицензию на совершение банковских операций у банка «Уральский капитал» 15 февраля этого года. В январе стало известно, что башкирский предприниматель Дамир Камилов консолидировал более 91% «Уралкапиталбанка».

ЭкономикаБанки Башкортостан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты
Фондовый рынок

Спецпроекты

Рекомендуем