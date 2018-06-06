Владимир Путин: «Рассчитываем, что сборная будет играть достойно, покажет современный, интересный, красивый футбол»

Президент России Владимир Путин заявил, что главная цель России как страны-организатора чемпионата мира по футболу — достойное проведение турнира, сообщает «Чемпионат».

«Самая главная, самая основная наша цель как страны-организатора этих мероприятий – достойно провести этот чемпионат, сделать так, чтобы он был праздником для миллионов любителей футбола во всем мире. Это будет самым главным нашим достижением.

Что касается сборной, то я должен констатировать, это факт: к сожалению, наша сборная за последнее время больших результатов не показывала. Но мы очень рассчитываем, все болельщики и все любители футбола России рассчитываем, что сборная будет играть достойно, покажет современный, интересный, красивый футбол и будет бороться до конца», — цитирует Путина «Международное радио Китая».

Кроме того, глава России обозначил круг претендентов на звание чемпиона мира: «Это сложный вопрос. Там много претендентов. Это и латиноамериканские команды – это Аргентина и Бразилия. Мы знаем, что блестяще играла на предыдущих чемпионатах мира и сборная Германии, очень хорошее качество игры, очень красивый футбол демонстрировала испанская сборная. Наверняка будут другие претенденты, но победит сильнейший».



