«Ак Барс» Банк подписал соглашение о сотрудничестве с ОЭЗ «Алабуга» и ТОСЭР «Челны»

ПАО «Ак Барс» Банк подписал соглашение о сотрудничестве с Акционерным обществом «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Алабуга» и МКУ «Исполнительный комитет муниципального образования город Набережные Челны» (ТОСЭР «Челны»).

Настоящие соглашения направлены на формирование благоприятного инвестиционного климата в Республике Татарстан, на сотрудничество и взаимодействие в области поддержки деятельности субъектов предпринимательства — резидентов особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Алабуга» и резидентов территории опережающего социально-экономического развития «Челны».

«Ак Барс» Банком разработаны уникальные индивидуальные условия обслуживания для корпоративных клиентов, зарегистрированных на территориях аккредитованных экономических площадок России и Татарстана, предусматривающие льготные условия по расчетно-кассовому обслуживанию в рублях и иностранной валюте, консалтинг по внешнеэкономической деятельности.

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