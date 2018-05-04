Берг и Белозерцев показали наибольшее падение в рейтинге влиятельности среди глав субъектов ПФО

Губернаторы Оренбургской и Пензенской областей Юрий Берг и Иван Белозерцев опустились на пять пунктов в рейтинге влиятельности глав субъектов РФ в апреле 2018 года. Среди руководителей регионов ПФО они показали наибольшее падение.

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев опустился с 42-го на 47-е место, следует из рейтинга Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК). Он заработал 4,65 балла.

Глава Оренбуржья Юрий Берг оказался на 60-й строчке рейтинга, против 55-й в прошлом месяце. Чиновник набрал ровно 4 балла.

Снижение также показали глава Марий Эл Александр Евстифеев (68 место), губернатор Пермского края Максим Решетников (20 место) и глава Мордовии Владимир Волков (13 место).

И.о. губернатора Самарской области Дмитрий Азаров поднялся в рейтинге с 11-го на 9-е место. Тем самым он вошел в топ-10 глав регионов по влиятельности вместе с такими представителями ПФО, как президент РТ Рустам Минниханов (4 место) и глава Башкирии Рустэм Хамитов (8 место).

Также улучшили позиции в рейтинге и.о. губернатора Нижегородской области Глеб Никитин (16 место), губернатор Саратовской области Валерий Радаев (18 место) и губернатор Ульяновской области Сергей Морозов (58 место).

Свои позиции сохранили глава Удмуртии Александр Бречалов (25 место), губернатор Кировской области Игорь Васильев (32 место) и глава Чувашии Михаил Игнатьев (36 место).

В АПЭК подчеркивают, что рейтинг составляется на основе анкетирования экспертов. 28 специалистов ответили на ряд вопросов о влиятельности губернаторов, оценивая ее по шкале от 1 до 10.