Чемпион NBA Тимофей Мозгов посетит международный турнир в Перми

Фото: Wikimedia.org / Chamber of Fear

Член сборной России по баскетболу, чемпион NBA Тимофей Мозгов станет специальным гостем международного турнира «Кубок Победы» в Перми.

В спортивном мероприятии примут участие пять команд из России и одна из Казахстана. За главный приз поборются сборная Пермского края, «Олимпиец» из Перми, ДЮСШ им. Мышкина (Екатеринбург), «Старый Соболь» (Нижний Тагил), «Родники» (Ижевск) и «Барсы Атырау» (Республика Казахстан).

Для гостей турнира во второй соревновательный день пройдет автограф-сессия с Тимофеем Мозговым. Стоит отметить, что звезда NBA уже второй раз приезжает в Пермь на «Кубок Победы», рассказали в пресс-службе фестиваля «Пермский период. Новое время».

Международный турнир «Кубок Победы» состоится 10-11 июня в спорткомплексе «Победа».



Напомним, Тимофей Мозгов выступает за команду NBA Brooklyn Nets. В 2016 году стал чемпионом NBA в составе в составе Cleveland Cavaliers вместе с российским одноклубником Александром Кауном. В сборной России становился обладателем бронзовых медалей чемпионата Европы 2011 года и Олимпийских игр 2012 года.