В Уфе семья принимала Уголовный кодекс РСФСР за Коран

В Уфе семья передала в музей МВД по Башкирии Уголовный кодекс РСФСР 1926 года на арабском языке. Эта книга в семье долгое время передавалась по наследству как Коран.

«Пожилая владелица книги долгие годы принимала его за Коран и подкладывала под голову ребенка», — передает ТАСС сообщение пресс-службы МВД.

Как рассказала журналистам местная жительница Рафия Зинатуллина, сверток с книгой передавался в ее семье из поколения в поколение.

«Мать говорила, что это священная книга, ее надо заворачивать в ткань и класть под подушку, чтобы дети были спокойные и не капризничали», — сказала местная жительница.