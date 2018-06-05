Многократная паралимпийская чемпионка Оксана Савченко примет участие в акции «Зарядка для мам»

5 июня в Уфе на площадке перед БАТД им. М. Гафури стартует социальная акция «Зарядка для мам», сообщает официальный сайт Министерства молодежной политики и спорта Республики Башкортостан.

Звездным гостем социального проекта станет заслуженный мастер спорта России по плаванию, многократная чемпионка летних Паралимпийских игр, победитель и призер чемпионатов мира, Европы и России — Оксана Савченко.



Организатором акции выступает БАТД им. М. Гафури при поддержке Министерства молодежной политики и спорта Республики Башкортостан.

На площадке перед БАТД им. М. Гафури специалисты ЛФК проведут для всех сеанс легкой оздоровительной гимнастики. Музыка, показательные выступления фитнес-тренеров, участие известных ведущих, дикторов, актеров помогут весело, а главное, с пользой провести время тем, кто захочет принять участие в акции, обещают организаторы.