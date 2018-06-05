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Экс-наставник БК «Автодор» Евгений Пашутин может возглавить итальянский «Канту»

11:55, 05.06.2018

Евгений Пашутин ведет переговоры с итальянским баскетбольным клубом «Канту» и в ближайшее время надеется заключить контракт, сообщает Sport24.ru.

Ранее Пашутин расторг контракт с саратовским «Автодором». За время тренерской карьеры Пашутин, помимо «Автодора», возглавлял сборную России, санкт-петербургский «Спартак», московский ЦСКА, казанский УНИКС, краснодарский «Локомотив-Кубань».

Президентом «Канту» является российский бизнесмен Дмитрий Герасименко. В прошедшем сезоне «Канту» вышел в плей-офф чемпионата Италии с шестого места, но в четвертьфинальной серии со счетом 0:3 уступил «Милану».

Саратовский «Автодор» в текущем сезоне показал свой лучший результат — 5-е место — в регулярном чемпионате Единой Лиги ВТБ, но проиграл в первом раунде плей-офф питерскому «Зениту» также со счетом 0:3.

СпортБаскетбол
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