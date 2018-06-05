ВТБ в Татарстане нарастил объем корпоративного кредитного портфеля на 15%

По итогам первого квартала текущего года корпоративный кредитный портфель банка ВТБ в Татарстане вырос на 15% и достиг 72,4 млрд рублей. По сравнению с 1 апреля 2017 года рост портфеля составил 33%.

Всего за отчетный период банк предоставил региональным предприятиям более 26,3 млрд рублей — на 73% больше, чем за аналогичный период 2017 года. Из них на клиентов крупного бизнеса пришлось 12,9 млрд рублей, среднего и малого бизнеса — 13,4 млрд рублей. При этом наиболее динамично развивалось кредитование компаний сегмента среднего бизнеса: рост выдач в сравнении с результатами первого квартала 2017 года составил 85%.

Часть займов выдана в рамках программ государственной поддержки бизнеса. Льготное финансирование в размере 440,6 млн рублей было предоставлено по программе, реализуемой совместно с Министерством сельского хозяйства РФ, 47 млн рублей — по «Программе 1706», запущенной Министерством экономического развития РФ в начале текущего года.

Гарантийный портфель банка в Татарстане на 1 апреля 2018 года достиг 13,6 млрд рублей. Всего за первый квартал бизнес-структурам региона предоставлено банковских гарантий на сумму 3,9 млрд рублей, из них 3,4 млрд рублей выдано представителям среднего бизнеса.

Объем средств на расчетных счетах и депозитах юридических лиц в среднем за первый квартал составил 50,8 млрд рублей.

На расчетном обслуживании в ВТБ находится более 12 тысяч предприятий и организаций республики, за первый квартал их число увеличилось на 512 компаний.

Руководитель корпоративного бизнеса банка ВТБ (ПАО) в республике Татарстан Марьям Давлетшина отметила: «С начала года мы поддержали реализацию ряда социально значимых проектов в сфере строительства, машиностроения, а также пищевой промышленности. В текущем году мы нацелены усилить свое присутствие в сегменте малого бизнеса, предлагая компаниям все преимущества и выгоды объединенного банка».

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