ТЦ «Порт» загорелся с другой стороны, площадь пожара выросла до 60 кв. м

Пожар в ТЦ «Порт» продолжает распространяться. Сотрудники татарстанского МЧС борются с огнем уже около трех часов.

Однако, как передает журналист «Реального времени» с места событий, дым продолжает распространяться — сейчас он выходит уже с другой стороны ТЦ. Площадь пожара, по данным МЧС, выросла до 60 кв. м.

На место приехали два автобуса с подмогой. Предположительно, с сотрудниками Росгвардии.

Ранее продавцы, которые были внутри в момент возгорания, рассказали «Реальному времени», что услышали хлопок, сигнализация сработала, дыма не видели, всех вывели быстро, эвакуация прошла без проблем.