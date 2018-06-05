Продавцы о пожаре в ТЦ «Порт»: «Слышали хлопок, сигнализация сработала»

Сегодня в казанском ТЦ «Порт» произошел пожар.

Продавцы рассказали «Реальному времени», что услышали хлопок, сигнализация сработала, дыма не видели, всех вывели быстро, эвакуация прошла без проблем.

Также очевидцы отметили, что сначала продавцы пытались зайти обратно, чтобы спасти товар. Всего было эвакуировано 20 сотрудников охраны и ТЦ.

Первыми о возгорании сообщили очевидцы. Они заметили густой черный дым, который идет от крыши. Задымление распространилось по всей ее поверхности.