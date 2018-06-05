Многодетные семьи из Ульяновской области записали Путину «жалобные» частушки

В Димитровграде Ульяновской области многодетные семьи записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину в виде «жалобных» частушек.

Местные жители в ролике обратили внимание на то, что указы президента «не всегда выполняются» в регионах. Основная проблема, посчитали димитровградцы, заключается в том, что город не может найти землю, которую многодетные семьи должны получать бесплатно под строительство жилья.

Кроме того, после записи ролика активисты встретились с главой Димитровграда Алексеем Кошаев. По его данным, сейчас в улучшении жилищных условий нуждаются 843 многодетных семьи. Однако найти землю для них, по словам мэра, довольно проблематично, так как город окружен реками, лесами и федеральными землями.

Напомним, «Прямая линия» с президентом России пройдет 7 июня. Задать свой вопрос можно, позвонив по бесплатному телефону Единого центра обработки сообщений из России: 8-800-200-40-40. Также «достучаться» до главы государства можно через СМС или ММС на номер 04040.