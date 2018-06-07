Программа «Прямая линия с Владимиром Путиным»

7 июня в 12.00 по московскому времени в эфире телеканалов «Первый», «Россия 1», «Россия 24», радиостанций «Маяк», «Вести FM» и «Радио России» выйдет ежегодная специальная программа «Прямая линия с Владимиром Путиным».



Обратиться к президенту можно, позвонив по телефону, отправив СМС или ММС, а также через сайт программы или специальные мобильные приложения «Москва — Путину» и OK Live. Обращения принимаются также от пользователей социальных сетей "ВКонтакте" и "Одноклассники".

Дозвониться до единого центра обработки сообщений можно из любой точки России по номеру 8-800-200-40-40. Звонок с городских и мобильных телефонов — бесплатный.

Из-за границы позвонить в центр обработки сообщений можно по телефонам+7-499-550-40-40 и +7-495-539-40-40.

Вопросы в виде СМС и ММС принимаются на номер 0-40-40 только с телефонов российских операторов связи. Отправка сообщения бесплатная. Задать вопрос можно только на русском языке, объем не должен превышать 70 знаков.

Обращения принимаются с 8:00 по московскому времени 27 мая вплоть до окончания программы.