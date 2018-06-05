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В Татарстане закончили посевную кампанию за 28 дней

10:26, 05.06.2018
В Татарстане закончили посевную кампанию за 28 дней
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Татарстанские сельхозпроизводители вспахали и засеяли зерновыми и кормовыми культурами 2,8 млрд га. Посевную кампанию провели за 28 дней.

Для проведения посевной кампании банки предоставили им 11 млрд рублей льготных кредитов по ставкам от 2,5 до 5% годовых, сообщает корреспондент «Реального времени» с брифинга в Кабмине.

Ранее глава Минсельхоза РТ посетовал на трудности работы в полях из-за непогоды.

ПромышленностьАгропром Татарстан
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