В Татарстане закончили посевную кампанию за 28 дней
Татарстанские сельхозпроизводители вспахали и засеяли зерновыми и кормовыми культурами 2,8 млрд га. Посевную кампанию провели за 28 дней.
Для проведения посевной кампании банки предоставили им 11 млрд рублей льготных кредитов по ставкам от 2,5 до 5% годовых, сообщает корреспондент «Реального времени» с брифинга в Кабмине.
Ранее глава Минсельхоза РТ посетовал на трудности работы в полях из-за непогоды.ПромышленностьАгропром Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым