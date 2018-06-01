Глава Минсельхоза РТ посетовал на трудности работы в полях из-за непогоды

В Республике Татарстан завершилась посевная кампания, но сильные ветра и холода затрудняют проведение мероприятий по защите урожая в полях. Об этом сообщил на заседании в Доме правительства РТ министр сельского хозяйства Татарстана Марат Ахметов.

По его словам, на озимых первый этап защитных мероприятий завершен. Подошло время ранних яровых культур, но работу затрудняют сложившиеся погодные условия, пояснил Ахметов.



«Днем из-за постоянных сильных ветров работать невозможно, а ночью при низких температурах снижается эффективность многих препаратов. Но погода нам не подвластна и нужно поймать ее просветы», — цитирует министра пресс-служба президента РТ.



Он также допустил, что цены на зерно и технические культуры будут восстановлены.



Затем Ахметов перешел к теме кормозаготовок. По его словам, Нурлатский и Аксубаевский районы уже приступили к заготовке кормов с первого укоса трав.

В конце мая министр сельского хозяйства республики сообщал, что в регионе засеяно около 98% посевных площадей.