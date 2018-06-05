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Большинство россиян против повышения пенсионного возраста из-за страха не дожить до этого времени

06:54, 05.06.2018 2
Большинство россиян против повышения пенсионного возраста из-за страха не дожить до этого времени
Фото: pixabay.com

82% россиян против повышения пенсионного возраста. Свою позицию они обосновывают низкой вероятностью дожить до этого времени и несогласием с необходимостью «слишком долго работать».

Респонденты предполагают, что главные мотивы у правительства — это отсутствие средств на выплату пенсий (19%), нежелание тратить на это деньги (16%) и стремление пополнить федеральный бюджет (11%), передает «Коммерсантъ» результаты опроса ФОМ.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила постепенно повышать пенсионный возраст в течение 10 лет.

АналитикаОбществоКультура
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 07:51
    Половина российских мужчин и ныне до пенсии не доживает...

    А женщины живут на пенсии еще 20-25 лет.

    Просто факт.
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    Анонимно 08:21
    Не "половина российских мужчин" не доживает до пенсии, а две трети - 67%.
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