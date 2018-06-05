Большинство россиян против повышения пенсионного возраста из-за страха не дожить до этого времени

82% россиян против повышения пенсионного возраста. Свою позицию они обосновывают низкой вероятностью дожить до этого времени и несогласием с необходимостью «слишком долго работать».

Респонденты предполагают, что главные мотивы у правительства — это отсутствие средств на выплату пенсий (19%), нежелание тратить на это деньги (16%) и стремление пополнить федеральный бюджет (11%), передает «Коммерсантъ» результаты опроса ФОМ.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила постепенно повышать пенсионный возраст в течение 10 лет.