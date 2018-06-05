Фонд Кадырова оплатил долги за свет трех тысяч малоимущих

Региональный общественный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова погасил задолженность малоимущих абонентов за свет.

«В этот священный для мусульман месяц, по решению президента РОФ имени героя России Ахмат-Хаджи Кадырова дорогой мамы Аймани Несиевны, погашена задолженность более 3000 малоимущим абонентам, у которых образовались большие долги за свет», — сообщил Рамзан Кадыров на своей странице «ВКонтакте».



Ранее глава Чеченской Республики и почетный президент «Терека» Рамзан Кадыров написал официальное письмо президенту «Локомотива» Ольге Смородской, в котором предложил оплатить штраф за полузащитника москвичей Дмитрия Тарасова.