Картину Ван Гога продали на аукционе за более чем 7 миллионов евро

Фото: скриншот

Картину Винсента Ван Гога «Женщины в дюнах за починкой сетей» продали в понедельник на аукционе в Париже за более чем €7 млн.



Полотно приобрел американский коллекционер, заплатив за нее в полтора раза больше стартовой цены. Шедевр уже находился в частном владении, но в 2009 году был передан на временное хранение в Музей Ван Гога в Амстердаме, передает ТАСС.

«Женщины в дюнах за починкой сетей» стала первой картиной Ван Гога, выставленной на торги за последние двадцать лет.

«Полотна Ван Гога сегодня крайне редко встречаются на рынке живописи, а в следующем десятилетии их, скорее всего, уже будет не найти на аукционах», — рассказал представитель Artcurial Брюно Жобер.

Ранее на аукционе продали единственный в своем роде скелет динозавра. Его возраст составляет около 150 млн лет.

