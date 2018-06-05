Скелет уникального динозавра продали на аукционе за более чем 2 миллиона евро

На аукционе в Париже скелет динозавра продали за более чем €2 млн. Его возраст составляет 150 млн лет.



По словам ученых, скелет может принадлежать ранее неизвестному виду плотоядных аллозавров. Кости, возможно, были обнаружены во время раскопок в Вайоминге, США, в 2013 году.

Покупателем стал француз, коллекционирующий по большей части предметы современного искусства. Его имя не разглашается. При этом коллекционер пообещал предоставить образец в аренду музею, сообщает The Guardian.

«Динозавр, который имел более девяти метров (30 футов) длиной и 2,6 метра в высоту, жил в конце юрского периода», — заявил Эрик Микелер, палеонтолог, который консультирует аукционный дом.

По его словам, это единственный в своем роде динозавр. Другой исследователь Эрик Генсте ранее заявлял, что классифицировать останки как скелет аллозавра невозможно, потому что он был прочнее, с более длинными лопатками и другим количеством зубов.