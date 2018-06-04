Россия запретит ввоз молока с двух белорусских предприятий

Россельхознадзор введет с 6 июня временные ограничения на ввоз небезопасной продукции с двух белорусских молочных предприятий. В их продукции неоднократно выявлялись остатки запрещенных и вредных веществ.



«Белорусские предприятия продолжают нарушать требования законодательства ЕАЭС при поставках молочной продукции на российский рынок», — говорится в сообщении ведомства.

Под запрет попадет предприятие Глубокского молочно-консервного комбината. В его продукции нашли семь запрещенных и вредных веществ. Также ввоз запрещен компании «Здравушка-милк». В ее продукции обнаружили сыворотку альбендазол сульфон.

При этом Россельхознадзор отменил с 6 июня введенные ранее ограничения на поставку в Россию продукции белорусского предприятия ОАО «Молочные горки». Отмечается, что компания устранила нарушения.

Ранее Россельхознадзор запретил поставки сыра с белорусских предприятий.