Россия запретит поставки сыра с белорусских предприятий

Россельхознадзор выявил нарушения требований Евразийского экономического союза в продукции двух белорусских предприятий.

В связи с повторным обнаружением натамицина в сыре Пружанского молочного комбината с 31 мая вводятся временные ограничения на поставки его продукции в Россию, говорится в сообщении ведомства.

Режим усиленного лабораторного контроля запускается в отношении продукции белорусского предприятия «Покет–Пак» из-за выявления натамицина в белково-жировом концентрате.

Ранее сообщалось, что Россельхознадзор может временно ограничить ввоз картофеля из Белоруссии из-за реэкспорта из Египта.