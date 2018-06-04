Набиуллина: рост цен на бензин может увеличить инфляцию на 0,2—0,4 процентного пункта

Рост цен на бензин может увеличить годовой уровень инфляции. Об этом рассказала председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.

«В апреле бензин вырос на 6,1% в годовом выражении, а в мае — на 11,8%. Это может дать, по нашей оценке, дополнительный прирост и в общий уровень инфляции — от 0,2 до 0,4 процентного пункта», — цитирует главу ЦБ «РИА Новости».

По словам Набиуллиной, сейчас инфляция в России как общий уровень цен остается на низком уровне — 2,4%.

В Минэкономразвития РФ также полагают, что рост цен на бензин вполне может превысить инфляцию.



Добавим, что правительство РФ с 1 июня решило снизить акцизы на бензин и дизельное топливо на 3 тыс. и 2 тыс. рублей за тонну соответственно.

