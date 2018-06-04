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Набиуллина: рост цен на бензин может увеличить инфляцию на 0,2—0,4 процентного пункта

17:45, 04.06.2018
Набиуллина: рост цен на бензин может увеличить инфляцию на 0,2—0,4 процентного пункта
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Рост цен на бензин может увеличить годовой уровень инфляции. Об этом рассказала председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.

«В апреле бензин вырос на 6,1% в годовом выражении, а в мае — на 11,8%. Это может дать, по нашей оценке, дополнительный прирост и в общий уровень инфляции — от 0,2 до 0,4 процентного пункта», — цитирует главу ЦБ «РИА Новости».

По словам Набиуллиной, сейчас инфляция в России как общий уровень цен остается на низком уровне — 2,4%.

В Минэкономразвития РФ также полагают, что рост цен на бензин вполне может превысить инфляцию.

Добавим, что правительство РФ с 1 июня решило снизить акцизы на бензин и дизельное топливо на 3 тыс. и 2 тыс. рублей за тонну соответственно.

ЭкономикаФинансы
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