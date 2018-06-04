Евстифеев поручил Маслову заняться восстановлением автодрома в промзоне Йошкар-Олы

Глава Марий Эл Александр Евстифеев поручил мэру Йошкар-Олы Евгению Маслову заняться восстановлением автодрома около Марковского кладбища. Во время поездки по городу руководитель республики остался недоволен этим объектом.

«Гектар в черте города — брошенный, неухоженный. Как на этом «полигоне» можно квалифицированно готовить водителей?» — приводит слова Евстифеева пресс-служба главы республики.

Губернатор потребовал от Маслова привести участок в порядок до конца лета. Он поручил мэру в первую очередь определить статус участка. Далее администрация Йошкар-Олы должна работать вместе с ГИБДД.