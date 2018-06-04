Серена Уильямс снялась с Roland Garros перед матчем с Марией Шараповой

Трехкратная чемпионка Roland Garros американская теннисистка Серена Уильямс снялась с нынешнего турнира перед поединком четвертого круга против двукратной чемпионки россиянки Марии Шараповой, сообщает Sports.ru.

Официальной версией причины отказа является травма руки 36-летней американки. Во вчерашнем парном матче 23-кратная чемпионка «Шлемов» подавала слабее обычного.

Таким образом Мария Шарапова вышла в свой первый четвертьфинал турнира «Большого шлема» после дисквалификации.

Напомним, что Мария Шарапова была дисквалифицирована за применение мельдония. Однако впоследствии срок отстранения был сокращен до года и трех месяцев. Таким образом Мария приняла участие в прошлогоднем Roland Garros.