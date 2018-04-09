Новости общества

21:06 МСК
Новости раздела
Общество

Роспотребнадзор РТ выявил 46 случаев завышения цен в гостиницах перед ЧМ-2018

18:52, 09.04.2018 Сюжет:  ЧМ-2018 по футболу в России
Роспотребнадзор РТ выявил 46 случаев завышения цен в гостиницах перед ЧМ-2018
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В Татарстане выявлено 46 случаев завышения цен на гостиничное обслуживание и три случая отсутствия у гостиниц свидетельств о прохождении классификации.

По состоянию на 9 апреля 2018 года ведомство проверило более 1,7 тыс. гостиниц и хостелов, провело 42 внеплановые проверки. По фактам выявленных правонарушений возбуждено около 90 дел об административных правонарушениях за нарушения прав потребителей.

«С 15 мая по 15 августа 2018 года цены на услуги гостиниц, хостелов во всей Республике Татарстан, а не только в Казани, не должны превышать установленных», — сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Напомним, стоимость гостиничного обслуживания в городах определена постановлением правительства исходя из присвоенной гостинице категории.

Ранее сообщалось, что более 500 российских гостиниц в городах-участниках ЧМ-2018 по футболу завышали стоимость услуг.

ОбществоВласть Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Live pic Видеотрансляция VIII расширенное заседания Совета по предпринимательству при Президенте Республики Татарстан