Роспотребнадзор РТ выявил 46 случаев завышения цен в гостиницах перед ЧМ-2018

В Татарстане выявлено 46 случаев завышения цен на гостиничное обслуживание и три случая отсутствия у гостиниц свидетельств о прохождении классификации.

По состоянию на 9 апреля 2018 года ведомство проверило более 1,7 тыс. гостиниц и хостелов, провело 42 внеплановые проверки. По фактам выявленных правонарушений возбуждено около 90 дел об административных правонарушениях за нарушения прав потребителей.

«С 15 мая по 15 августа 2018 года цены на услуги гостиниц, хостелов во всей Республике Татарстан, а не только в Казани, не должны превышать установленных», — сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Напомним, стоимость гостиничного обслуживания в городах определена постановлением правительства исходя из присвоенной гостинице категории.

Ранее сообщалось, что более 500 российских гостиниц в городах-участниках ЧМ-2018 по футболу завышали стоимость услуг.