Госдума РФ приняла закон о контрсанкциях в отношении США

Госдума приняла в третьем чтении закон о мерах воздействия в ответ на действия США и других стран, которые поддержали санкции против России. Он вступит в силу со дня его официального опубликования, передает «РИА Новости».

Отмечается, что принятие закона поддержали большинство депутатов.

Напомним, что документ был инициирован группой депутатов во главе со спикером нижней палаты парламента Вячеславом Володиным. В первом чтении закон был принят 15 мая.

До этого из него решили исключить запрет на импорт в Россию лекарств из США и стран, поддержавших введенные ими ограничения, а также убрать из документа пункт о запрете работы в России иностранных специалистов.