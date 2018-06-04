Силуанов не исключил увеличение профицита бюджета в 2018 году

Профицит бюджета при сохранении текущей конъюнктуры до конца года может быть увеличен. Об этом рассказал первый-вице премьер и министр финансов Антон Силуанов.

«Возможно, что профицит будет увеличен, если такая же конъюнктура сохранится до конца года», — приводит слова Силуанова RNS.

Отметим, что по данным Минфина РФ, за первые четыре месяца 2018 года профицит федерального бюджета составил 181,3 млрд рублей.

Ранее Антон Силуанов сообщал, что в 2018 году профицит бюджета РФ может составить 0,5% ВПП при сохранении текущих цен на нефть.