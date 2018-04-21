Силуанов: в 2018 году профицит бюджета РФ может составить 0,5% ВПП

В 2018 году профицит бюджета может составить 0,5% ВПП при сохранении текущих цен на нефть. Об этом заявил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.



«По этому году, в случае если сохранятся такие же ценовые пропорции, то мы выйдем с профицитом, возможно, даже будет 0,5% профицит бюджета, пополним наш Фонд национального благосостояния в чистом виде. Сейчас мы готовим поправки в бюджет текущего года, как обычно мы это делаем в весеннюю сессию. Будем определяться с приоритетами и задачами, которые правительство поставило», — цитирует его ТАСС.

Ранее «Реальное время» писало, что бюджет Татарстана на 2018 год и на плановый период 2019—2020 годов увеличивается на 6,6 млрд рублей, а расходы — на 22,6 млрд рублей. Таким образом, доходы бюджета РТ на 2018 год составят 209,3 млрд рублей, расходы — 227,9 млрд рублей, дефицит увеличивается до 18,6 млрд рублей.