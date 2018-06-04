Морской флот защитит города от возможных террористических атак с побережья в дни ЧМ-2018

До завершения чемпионата мира по футболу Балтийский флот взял под охрану побережье в районе Санкт-Петербурга и Калининградской области. Ожидается, что флот защитит от террористических атак с моря и воздуха.

Воздушную безопасность обеспечит 183-й гвардейский зенитный полк, включенный в санкционный список США. Кроме того, группировка боевых кораблей уже выдвинулась в сторону регионов, передают «Известия».

Напомним, в городах проведения ЧМ запрещается продажа гражданского, служебного, боевого ручного стрелкового и холодного оружия, боеприпасов и специальных средств. Под запретом продажа взрывчатых веществ и изделий, их содержащих, а также ядовитых веществ. Исключение составляют вещества в составе лекарственных средств, зарегистрированных в России. Контроль за соблюдением запрета поручили Росгвардии.