В России начали действовать усиленные меры безопасности из-за ЧМ-2018

С сегодняшнего дня, 25 мая, в России начинают действовать усиленные меры безопасности в связи с проведением чемпионата мира по футболу — 2018.



Все массовые акции в городах проведения мундиаля необходимо согласовывать с соответствующими территориальными органами МВД и органами безопасности, сообщает ТАСС.

Отмечается, что в городах проведения ЧМ запрещается продажа гражданского, служебного, боевого ручного стрелкового и холодного оружия, боеприпасов и специальных средств. Под запретом продажа взрывчатых веществ и изделий, их содержащих, а также ядовитых веществ. Исключение составляют вещества в составе лекарственных средств, зарегистрированных в России. Контроль за соблюдением запрета поручили Росгвардии.

Кроме того, вблизи фан-зон ограничат продажу алкогольной продукции и прохладительных напитков в стеклянной таре. Усиленные меры безопасности продлятся вплоть до 25 июля.

Ранее стало известно, что Минтранс России ограничил судоходство в городах проведения ЧМ-2018.