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В Татарстане в результате ДТП разлилась нефть

21:50, 03.06.2018

На автодороге Набережные Челны — Водозабор легковой автомобиль Ford Focus столкнулся с «КАМАЗом». В результате ДТП разлилась нефть.

По информации МВД РТ, авария произошла по вине водителя иномарки. Женщина не пропустила грузовик, двигаясь по второстепенной дороге. В результате столкновения грузовик перевернулся.

«На момент аварии в цистерне «КАМАЗа» находилось около 20 тонн нефти. Площадь розлива нефтепродуктов из поврежденной цистерны составила порядка 20 кв. м», — говорится в сообщении ведомства.

Водитель «КАМАЗа» пострадал и был доставлен в больницу. Пассажиров иномарки отпустили домой после осмотра врачами.

Происшествия Татарстан
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