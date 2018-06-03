В Татарстане в результате ДТП разлилась нефть

На автодороге Набережные Челны — Водозабор легковой автомобиль Ford Focus столкнулся с «КАМАЗом». В результате ДТП разлилась нефть.



По информации МВД РТ, авария произошла по вине водителя иномарки. Женщина не пропустила грузовик, двигаясь по второстепенной дороге. В результате столкновения грузовик перевернулся.



«На момент аварии в цистерне «КАМАЗа» находилось около 20 тонн нефти. Площадь розлива нефтепродуктов из поврежденной цистерны составила порядка 20 кв. м», — говорится в сообщении ведомства.

Водитель «КАМАЗа» пострадал и был доставлен в больницу. Пассажиров иномарки отпустили домой после осмотра врачами.