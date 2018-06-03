Глава Мордовии проголосовал на праймериз «Единой России»

Сегодня глава Мордовии Владимир Волков проголосовал на праймериз «Единой России». На них отбирались кандидаты от партии, которые пойдут на допвыборы в депутаты Госсобрания республики и городской совет Саранска.

По словам губернатора, граждане должны не только знать кандидатов, но и выбрать среди выдвинутых партией самых лучших. Он считает, что таким образом можно исключить прохождение во власть не совсем популярных людей, передает пресс-служба правительства региона.

«Кандидат от «Единой России» должен быть человеком, которого знает и уважает народ», — заявил Волков.