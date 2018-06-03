Противники строительства МСЗ в Казани записали видеообращение к Путину

Противники строительства мусоросжигательного завода в Казани провели собрание по поводу публичных слушаний, которые пройдут 20-го и 28-го июня.



«По просьбе жителей Осиново мы сняли коллективное видео-обращение для прямой линии с Президентом 7-го июня», — сообщается в официальной группе противников МСЗ во «ВКонтакте».

Отмечается, что активисты сняли несколько роликов.

«Скоро их обработаем и все выложим», — говорится в сообщении.

Напомним, прямая линия с президентом России Владимиром Путиным состоится 7 июня в 12.00 по мск. Ранее Кремль попросил губернаторов «быть на связи» на время прямой линии.