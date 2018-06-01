Кремль попросил губернаторов «быть на связи» в ходе «Прямой линии» Путина
В ходе «Прямой линии» с Владимиром Путиным 7 июня президент может использовать новый формат общения с губернаторами.
В ответ на обращение или жалобы граждан президент планирует связаться с региональными лидерами по конференц-связи в прямом эфире, если ему потребуется пояснение, пишет РБК со ссылкой на источники.
Предполагается, что у президента должна быть возможность дать поручение губернаторам непосредственно в прямом эфире.
«Прямая линия» выйдет в эфире телеканалов «Первый», «Россия 1», «Россия 24», «ОТР», радиостанций «Маяк», «Вести FM» и «Радио России».ОбществоВласть
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым